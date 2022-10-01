الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا بعد مصرع 19 شخصا من بينهم قائد استخبارات تابع لفيلق "سلمان"

أصدر فيلق "سلمان" بالحرس الثوري الإيراني بمحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية بيانا، عقب مصرع 19 شخصا من بينهم قائد استخبارات بالحرس، بهجوم نفذه مسلحون على مركز للشرطة بمدينة زاهدان.

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وفي بيانه، قال فيلق "سلمان": "إن أهالي زاهدان الشرفاء والمنجبين للشهداء شهدوا ظهر اليوم (أمس) بعد انتهاء صلاة الجمعة في زاهدان، حادثا مريرا ومؤسفا، وهو هجوم شنه أشرار وإرهابيون مسلحون، عملاء الاستكبار العالمي ومرتزقة زمرة جيش الظلم (تسمي نفسها جيش العدل)، على عدة مقار لقوات عسكرية وأمن داخلي، وبعد ذلك أطلقوا النار بصورة عمياء وإجرامية في الشوارع والطرق العامة بالمدينة، أعقبه اشتباك أدى إلى مقتل عدد من الانفصاليين وإصابة عدد من العناصر الأمنية والعسكرية والشرطية وعدد من المواطنين بجروح".

وأكد فيلق "سلمان" أن "الحرس الثوري وسائر قوى الاستخبارات والأمن والشرطة سترد بحزم على الأعمال المثيرة للتفرقة وجرائم المرتزقة".

وكان العميد سيد حامد رضا هاشمي، نائب قائد فيلق "سلمان" لشؤون الاستخبارات في الحرس الثوري بمحافظة سيستان وبلوشستان قد لقي مصرعه جراء إصابته بالاشتباك في هذا الهجوم.

المصدر: "العالم"