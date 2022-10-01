إيران.. الحرس الثوري يستأنف قصف مقار المسلحين في إقليم كردستان العراق

استأنفت قوات الحرس الثوري يوم السبت القصف المدفعي على مقار الإرهابيين الانفصاليين في إقليم كردستان العراق.

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وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء بأن الوحدات المدفعية للقوة البرية التابعة للحرس الثوري استأنفت اليوم القصف المدفعي ضد مواقع الإرهابيين الانفصاليين في إقليم كردستان العراق.

وكانت قوات الحرس الثوري قصفت خلال الأيام الماضية مقار الزمر الإرهابية والانفصالية في إقليم كردستان العراق بصواريخ ومسيرات انتحارية وكذلك بنيران المدفعية.

وقد أعلن قائد القوات البرية في الحرس الثوري العميد باكبور إطلاق 73 صاروخا باليستيا على مقار الإرهابيين في كردستان العراق.

وأشار إلى التدمير الدقيق لمواقع الإرهابيين المعادين لإيران في عمق إقليم كردستان العراق من قبل وحدات الطائرات المسيرة والصواريخ التابعة للحرس الثوري، مؤكدا أن الهجمات ستستمر حتى نزع السلاح الكامل للزمر الإرهابية والانفصالية المعادية لإيران، حسبما جاء على لسانه.

المصدر: وكالة "تسنيم" الدولية