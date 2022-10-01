إيران.. ضبط شحنة كبيرة من السلاح والعتاد العسكري قبل تهريبها إلى داخل البلاد

أعلن مهدي شمس آبادي رئيس النيابة العامة المركزية في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرقي إيران)، يوم السبت، ضبط شحنة كبيرة من السلاح والعتاد العسكري قبل تهريبها إلى داخل البلاد.

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وأفادت وكالة "إرنا"، مساء السبت، عن مهدي شمس آبادي أن بلاده نجحت في إفشال عملية تهريب شحنة أسلحة والقبض على المهربين، من خلال رصد واستشراف استخباري دقيق لتحركاتهم.

وأكد المسؤول القضائي الإيراني أنه تم في إطار هذه العملية ضبط حوالي 90 قطعة سلاح و60 ألف قطعة من أنواع الأعتدة العسكرية، مشيرا إلى أنها كانت في حوزة المهربين بهدف إثارة الفوضى والتصعيد داخل البلاد.

وقال مهدي شمس آبادي إن القوات الأمنية والشرطة تراقب بكل جاهزية كافة التحركات ضد البلاد، والعدو سيقع لا محالة في شراكهم قبل القيام بأي خطوة.

المصدر: وكالة "إرنا"