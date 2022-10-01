 
مباشر

بعد انتهاء الحداد على الملكة.. إضرابات السكك الحديدية تعود لبريطانيا

أخبار العالم

بعد انتهاء الحداد على الملكة.. إضرابات السكك الحديدية تعود لبريطانيا
Gettyimages.ru
بعد انتهاء الحداد على الملكة.. إضرابات السكك الحديدية تعود لبريطانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/twim

تسبب إضراب نظمه موظفو السكك الحديدية لمدة 24 ساعة السبت في اضطرابات بالغة في حركة القطارات في بريطانيا.

وتأتي عودة الإضرابات إلى بريطانيا في أعقاب انتهاء فترة الحداد على الملكة إليزابيث الثانية، بحسب "فرانس برس".

وتزامن إضراب نهاية الأسبوع مع الاستعدادات لماراثون لندن المقرر يوم الأحد، حيث واجه المشاركون في الماراثون صعوبة في الوصول إلى العاصمة.

وقدم الأمين العام لاتحاد السكك الحديد والملاحة والنقل ميك لينش اعتذارا للسكان المتضررين، إلا أنه حمل الحكومة المسؤولية.

وقال إن الحكومة حملتهم عبء التحديات "فخفضوا وظائفنا ومعاشاتنا التقاعدية وأجورنا في ظل التضخم".

وفي أعقاب وفاة ملكة بريطانيا في 8 سبتمبر، بدأ أعضاء 4 نقابات التحرك بعدما توقف العمال عن الإضرابات.

ويطالب عمال السكك الحديدية بزيادة أجورهم حتى تواكب التضخم الذي وصل أعلى مستوى له منذ عشرات السنين في ظل أزمة مرتبطة بتكاليف المعيشة.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا