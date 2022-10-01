وفد صنعاء حول مفاوضات تجديد الهدنة: نحمل دول العدوان مسؤولية الوصول بالتفاهمات لطريق مسدود

أعلن وفد صنعاء المفاوض أنه خلال 6 أشهر من عمر الهدنة لم يلمسوا أي جدية لمعالجة الملف الإنساني كأولوية عاجلة وملحة.

وقال الوفد: "قبلنا بالتمديد الأول والثاني على أمل أن يكون هناك أدنى شعور بالمسؤولية أو تفهم من قبل دول العدوان ومرتزقتهم".

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وأضاف: "منذ بدء الهدنة ورغم ما شابها من تأخير إلا أننا حرصنا على عدم تفويت أي فرصة يمكن أن تقودنا نحو السلام".

وتابع: "مارسنا ضبط النفس تجاه خروق الطرف الآخر لإعطاء المزيد من الوقت للمداولات والجهود الأممية وجهود بعض الأشقاء".

وشدد أنه لم يكن لديهم أي أجندة خاصة سوى مصلحة الشعب اليمني وحقوق المواطنين الإنسانية والقانونية.

وأكد الوفد على "حق شعبنا اليمني في الدفاع عن نفسه وعن حقوقه ومواجهة العدوان والحصار".

وحمل: "دول العدوان مسؤولية الوصول بالتفاهمات لطريق مسدود جراء تعنتهم وتنصلهم من التدابير التي تخفف معاناة شعبنا". معتبرا أن "رغبتهم ليس السلام بقدر ما هي إبعاد دول العدوان عن تداعيات الحرب والاستهداف المباشر ومحاصرتها داخل اليمن".

المصدر: المسيرة