الحكومة اليمنية تعلن أنها ستتعامل مع مقترح الهدنة بإيجابية وقوات الحوثيين تعلن جهوزيتها

أعلن مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية أن العمل جار على دراسة المقترح المحدث الذي تم تلقيه اليوم 1 أكتوبر 2022 وأكد أن الحكومة ستتعامل معه بإيجابية.

ونوه المصدر بأن "الحكومة اليمنية تعمل على دراسة المقترح المحدث وستتعامل معه بإيجابية انطلاقا من حرصها وبذلها كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لجميع أبناء شعبنا في كل المحافظات دون أي تمييز، حيث أن الهدف الرئيسي للهدنة هو إيقاف نزيف الدم الذي تزهقه حرب الميليشيات الحوثية، وضمان حرية حركة المدنيين والسلع التجارية والمساعدات الإنسانية". وفق ما ذكرت "سبأ نت".

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وأضاف أن: "الحكومة تسعى من خلال تجديد الهدنة إلى توسيع الفوائد لجميع اليمنيين وتسهيل حركتهم وضمان دفع المرتبات للتخفيف من معاناتهم الإنسانية التي تسبب بها انقلاب الميليشيات الحوثية".

وأكد على "دعوة الحكومة اليمنية في هذا الصدد مجلس الأمن والمجتمع الدولي للضغط على الميليشيات الحوثية لوقف انتهاكاتها اليومية للهدنة والانخراط بإيجابية مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتنفيذ كافة بنودها".

وشدد على دعم الحكومة اليمنية لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها.

ومن جهة الحوثيين أجرى القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن مهدي المشاط، مساء اليوم السبت، اتصالات مع وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، مطلعا إياهم على آخر المستجدات.

وأعلنت القوات المسلحة الجهوزية لتوجيهات القيادة، مؤكدة أنها ستكون إلى جانب شعبنا اليمني العظيم في نيل حقوقه المشروعة حتى ينالها دون منّة من أحد.

ويأتي ذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء الهدنة الأممية المؤقتة.

المصدر: المسيرة+سبأ نت