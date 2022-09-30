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ا ف ب: عسكريون يعلنون إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو وإغلاق الحدود

ا ف ب: عسكريون يعلنون إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو وإغلاق الحدود

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ا ف ب: عسكريون يعلنون إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو وإغلاق الحدود
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ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن عسكريين أعلنوا إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو وإغلاق الحدود.

وأعلن عسكريون في بيان متلفز "إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا"، الذي تولى السلطة إثر انقلاب في نهاية يناير الماضي.

كما أعلنوا إغلاق الحدود البرية والجوية بدءا من منتصف الليل، وكذلك تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة.

 

المصدر: "أ ف ب"

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