بيان: وزير الدفاع البريطاني زار كييف وناقش زيادة المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

أفادت الحكومة البريطانية في بيان يوم الجمعة، بأن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أجرى زيارة إلى كييف لمناقشة زيادة المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

وسافر وزير الدفاع بن والاس إلى أوكرانيا هذا الأسبوع وأجرى محادثات وصفتها برفيعة المستوى مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف حول استمرار دعم المملكة المتحدة.

وذكرت الحكومة في البيان أنهما تحدثا عن كيفية استخدام معدات المملكة المتحدة في ساحة المعركة، إلى جانب فعالية الجنود الذين دربتهم المملكة المتحدة وشركاء آخرون.

كما تطرقا إلى الخطوات التالية في الحرب وماهية الدعم الإضافي الذي يمكن أن تقدمه المملكة المتحدة.

وقال بن والاس "لقد سعدت بزيارة صديقي أوليكسي ريزنيكوف في كييف هذا الأسبوع لمناقشة المزيد من المساعدات العسكرية ومساعدة أوكرانيا".

وأفاد بأن دعم لندن يتزايد وسيستمر طوال عام 2023 وما بعده.

Delighted to have visited my good friend Oleksii Reznikov @oleksiireznikov in Kyiv this week to discuss more military aid and help to Ukraine. Our support to their fight against Russian aggression goes from strength to strength and will continue all through 2023 and beyond! 🇺🇦 🇬🇧 — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) September 29, 2022

وأشارت الحكومة في البيان إلى أنه قبل أسابيع قليلة من زيارة وزير الدفاع، التزمت المملكة المتحدة بالتبرع بأكثر من 120 مركبة لوجيستية في أحدث شريحة من المعدات العسكرية الموهوبة.

وقامت المملكة المتحدة أيضا بتدريب أكثر من 27000 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية منذ عام 2015، بما في ذلك الآلاف من المجندين الجدد في المملكة المتحدة هذا العام، بمساعدة من الحلفاء والشركاء.

ويعلم التدريب المهارات الأساسية للقوات مثل التعامل مع الأسلحة، والإسعافات الأولية، والعمل الميداني، وتكتيكات الدوريات ، وحرب الخنادق، وحرب المدن.

المصدر: وكالات