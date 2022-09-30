قديروف يؤكد أن روسيا ستحرر جمهورية دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه بشكل كامل قريبا

أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن روسيا ستحرر جمهورية دونيتسك بشكل كامل في المستقبل القريب وكذلك جميع أراضي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، مشددا أنها أراض روسية.

وقال قديروف: "سنحرر جمهورية دونيتسك الشعبية بشكل كامل، وكذلك أراضي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه قريبا. هذه أراضينا، ولا أحد لديه الحق في المزاح معنا، ولا نسمح لأحد أن يمزح مع روسيا".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة مع رؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه على اتفاقيات انضمام هذه المناطق إلى روسيا الاتحادية.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أجرت هذه المناطق استفتاء في 23-27 سبتمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي