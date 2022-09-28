أردوغان: رفع واشنطن حظر الأسلحة عن قبرص لن يبقى دون رد وسنتخذ كل التدابير

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الجميع يجب أن يعلم أن رفع واشنطن حظر الأسلحة عن قبرص لن تبقى دون رد، وسنتخذ كل التدابير لأمن القبارصة الأتراك.

وأضاف أردوغان مساء يوم الأربعاء أنه لا يوجد أي تفسير لقرار الولايات المتحدة رفع حظر الأسلحة عن قبرص لا من حيث المضمون ولا من حيث التوقيت.

وصرح الرئيس التركي بأن أنقرة تنتظر من الولايات المتحدة ألا تدفع اليونان للانخراط في حسابات خاطئة وألا تسمح بالتلاعب بالرأي العام الدولي.

وشدد على أن تركيا وجهت التحذيرات اللازمة للولايات المتحدة واليونان من خلال وزارة الخارجية، وأبلغت الأمم المتحدة بالموضوع في 17 سبتمبر.

وانتقد الرئيس التركي الدعم الذي تتلقاه اليونان من الولايات المتحدة.

وأوضح أردوغان موجها رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، حيث قال إن كان المجلس سيتصرف بعدل حقا سنُسرع عملية طلب أنقرة الاعتراف بقبرص التركية.

Kanal D-CNN Türk Ortak Canlı Yayını https://t.co/zgZsa9M3u4 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 28, 2022

المصدر: الأناضول