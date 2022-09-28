نيكاراغوا تطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي

أعلنت سلطات نيكاراغوا سفيرة الاتحاد الأوروبي لديها بيتينا موشايدت شخصية غير مرغوب فيها، وأمهلتها للمغادرة.

وأفادت صحيفة "لا برينسا" المحلية نقا عن مصادر دبلوماسية، يوم الأربعاء، بأن هذا القرار اتخذه الرئيس دانييل أورتيغا ونائبه روسياريو موريليو.

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وقالت الصحيفة إن ذلك يأتي على خلفية مطالبة وفد الاتحاد الأوروبي إلى نيويورك، أثناء أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، "بإطلاق سراح جميع المعقتلين السياسيين في نيكاراغوا واستعادة الديمقراطية في البلاد".

يذكر أن بيتينا موشايدت تولت منصب سفيرة الاتحاد الأوروبي في نيكاراغوا في أكتوبر عام 2021، وفي وقت سابق عملت في ليبيا واليمن.

المصدر: تاس