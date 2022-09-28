قديروف: قواتنا شنت هجوما ناجحا على جبهة خيرسون

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن فرقة من قوات الشيشان الخاصة بقيادة سلطان رشاييف، شنت هجوما ناجحا على طول جبهة مقاطعة خيرسون.

وقال قديروف على "تيليغرام": "نفذت فرقة من مقاتلينا بقيادة القائد الشيشاني المتمرس سلطان رشاييف، هجوما ناجحا على طول الجبهة الأمامية في مقاطعة خيرسون".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن مدينة إنيرغودار حيث محطة زابوروجيه الكهرذرية، محمية بشكل جيد من قبل العسكريين الشيشان.

وأشار إلى أن إنيرغودار تتعرض "لهجمات شبه مستمرة من قبل النازيين حيث يقصفون البنى التحتية والمنازل والمرافق الاجتماعية وحتى المواقع عالية الخطورة، مثل مفاعلات المحطة".

واعتبر أن إنيرغودار من أصعب الأراضي التي تدافع عنها قوات الشيشان.

وأكد أنه لدى المقاتلين كل ما يحتاجونه من الأسلحة والمعدات والذخيرة اللازمة لتنفيذ مهامها، بغض النظر عن مدى صعوبتها.

وقال: لا أحد "يشكك في قدرات مقاتلينا القتالية العالية، واحترافيتهم".

المصدر: تاس