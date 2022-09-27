مصدر أمني: احتجاز مخربين أوكرانيين اثنين في منطقة خيرسون

أفاد مصدر في هيئة الأمن الروسية باحتجاز مشاركين اثنين في مجموعة استطلاع تخريبية في منطقة خيرسون قاما بجمع المعلومات حول الجيش الروسي وشاركا في إعداد الأعمال الإرهابية في خيرسون.

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وقال المصدر في حديث لوكالة "نوفوستي": "تم احتجاز ألكسندر نيكولايفيتش سفاروبا من مواليد 1998 الذي أطلق عليه لقب "أليكس" وأرتيوم فاسيلييفيتش سافيلييف من مواليد 2003 الذي أطلق عليه لقب "مالوي".

وأضاف أن "أليكس" و"مالوي" قاما كل يوم في الفترة ما بين مارس ومايو الماضيين بتسليم معلومات استخبارية حول حركة وانتشار أفراد القوات الروسية والمدرعات والطائرات في مطار تشيرنوبيفكا في منطقة خيرسون لقائدهما الذي أطلق عليه لقب "سيدوي".

وفي مايو الماضي قام "أليكس" بطلب من قائده برمي زجاجة حارقة على مبنى مركز التجنيد السابق بمدينة خيرسون.

وفي يوليو الماضي قام "أليكس" بطلب من قائده بنقل علبة بلاستيكية مع مادة تي إن تي (حوالي 400 غرام) إلى منطقة معينة بمدينة خيرسون.

وفي بداية يوليو قام "أليكس" بطلب من قائده بزرع قنبلة يدوية الصنع في خيرسون في شارع الأدميرال سينيافين. وفي بداية أغسطس الماضي نفذ "أليكس" مهمة أخرى من قائده وسلم قنبلتين يدويتين من طراز "إف-1" إلى رجل مجهول لزرعها في أماكن إقامة العسكريين الروس. وفي 20 أغسطس الماضي أخذ "أليكس" من مخبأ في منطقة معمل القطن في خيرسون 7 علب من مادة تي إن تي يبلغ وزن كل منها 200 غرام وكذلك 15 فتيلا ثم زرعها في حديقة منطقة شومينسكي بمدينة خيرسون.

المصدر: نوفوستي