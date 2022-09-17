القضاء على مجموعة مخربين أوكرانيين في مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا

أعلنت خدمات الطوارئ في مقاطعة خيرسون القضاء على مجموعة تخريب واستطلاع في وسط مدينة خيرسون، وتمت السيطرة على الوضع في المدينة بالكامل من قبل الجيش الروسي.

وقال المصدر في خدمات الطوارئ إنه "تم القضاء على مجموعة المخربين بشكل كامل".

كما أكدت الإدارة العسكرية والمدنية للمقاطعة عدم إصابة إي جندي من القوات الروسية أو مدني نتيجة الاشتباك الذي وقع مساء السبت وسط المدينة.

وأضافت أنه لم تتعرض المدينة لأضرار مادية جسيمة، وتسيطر القوات الروسية على أراضي مقاطعة ومدينة خيرسون بشكل كامل.

المصدر: وكالات