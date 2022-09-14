خيرسون.. القوات الروسية مستمرة في أسر أعداد متزايدة من أفراد قوات كييف

أعلن كيريل ستريموسوف نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية في مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا، أن عدد الأسرى الأوكرانيين مستمر في الازدياد بالمقاطعة، وأن القوات الروسية تعاملهم بإنسانية.

وقال: "عدد أسرى الحرب مستمر في الازدياد، كما نجليهم عن ساحات القتال، ونعاملهم بشكل إنساني ونمنحهم فرصة البقاء على قيد الحياة".

وأكد ستريموسوف في وقت سابق أن قوات كييف تكبدت منذ نهاية أغسطس خلال محاولاتها الهجوم المضاد على خيرسون، حوالي 3500 عسكري.

المصدر: تاس