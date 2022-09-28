ألمانيا خائفة من فقدان "السيل الشمالي" والسيل الشمالي-2" إلى الأبد

أفادت صحيفة "Tagesspiegel" بأن السلطات الألمانية خائفة من أن 3 أنابيب من خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي-2" ستبقى غير صالحة للاستخدام إلى الأبد.

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ونقلت الصحيفة عن مصادرها في الحكومة الألمانية أنه إذا لم يتم إصلاح الأنابيب قريبا فبسبب إزالة الضغط ستدخل الكثير من المياه المالحة إلى داخلها، مما سيؤدي إلى تآكلها.

وكتبت الصحيفة: "التسرب ضخم ومعدل انخفاض الضغط في الأنابيب مرتفع. هناك أيضا مسافة كبيرة بين المواقع الثلاثة التي وقعت فيها التسربات. نظرا لحجمها يمكن أن تدخل كميات كبيرة جدا من المياه المالحة إلى داخل الأنابيب".

وأشارت إلى أن مجموعة الأزمات بوزارة الخارجية الألمانية تبحث هذه الحادثة مع الوزارات الأخرى، موضحة: "يتم تعزيز الرقابة على المياه السيادية الألمانية من جانب الشرطة الفيدرالية، وتراقب سفنها عن كثب المسارات الخاصة بالبنية التحتية الحيوية. بالإضافة إلى ذلك يجب على المناطق الألمانية الفيدرالية تعزيز حماية المناطق الساحلية في بحري الشمال والبلطيق".

المصدر: نوفوستي