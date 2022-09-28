لافروف: روسيا تمر بمرحلة مصيرية في تاريخها

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا تمر اليوم بمرحلة مصيرية في تاريخها ستحدد مستقبل النظام العالمي.

وأضاف لافروف، خلال حفل بخصوص صدور طابع بريدي بمناسبة الذكرى الـ 220 لتأسيس وزارة خارجية روسيا الاتحادية: "كانت الأهداف الرئيسية لسياستنا الخارجية ولا تزال هي ضمان الأمن القومي للبلاد، وضمان سيادتها وسلامة أراضيها، وتهيئة الظروف الخارجية المواتية للتنمية الداخلية المستدامة، وتعزيز موقف روسيا على الساحة العالمية".

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وتابع الوزير الروسي: "تمر بلادنا اليوم بمرحلة مصيرية في تاريخها. ليس من المبالغة القول إن مستقبل النظام العالمي يتم تحديده خلال ذلك. علينا أن نواصل العمل بإصرار وإبداع على المسرح العالمي".

وشدد لافروف على أن روسيا ستواصل مع شركائها، دعم وترويج "أجندة بناءة وموحدة".

المصدر: نوفوستي