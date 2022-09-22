لافروف: نظام كييف يحاول تأجيج الحقد على روسيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن نظام كييف يحاول تأجيج الحقد على روسيا وتصويرها على أنها الطرف المعتدي، متجاهلا مواصلة مسلحيه قتل المدنيين في دونباس طيلة ثماني سنوات.

وأشار لافروف إلى تغاضي العواصم الغربية عن جرائم قوات كييف والزمر النازية في دونباس، وذكّر بشطب كييف اللغة الروسية من المقررات المدرسية، أسوة بألمانيا النازية.

وقال لافروف خلال كلمته في اجتماع مجلس الأمن الدولي: "يحاولون اليوم أن يفرضوا علينا رواية عدوانية روسيا، واعتبارها السبب الرئيسي لكل المشاكل، بينما يتجاهلون حقيقة أن القوات الأوكرانية والزمر النازية تقتل المدنيين في دونباس منذ أكثر من ثماني سنوات بلا عقاب، وذلك لمجرد أنهم رفضوا الاعتراف بنتائج الانقلاب الإجرامي الدموي المناهض للدستور في كييف، وقرروا الدفاع عن حقوقهم التي كفلها دستور أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي