صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأن المدربين العسكريين لحلف الناتو لا يقومون بإعداد التشكيلات المسلحة الأوكرانية فحسب، بل ويقودونها في الهجوم.

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وقال بوشيلين للصحفيين، اليوم الأربعاء: "لقد واجهنا حلف الناتو بالفعل، وأصبحت هذه المواجهة أكثر وضوحا في مختلف أجزاء الجبهة. نسجل المزيد والمزيد من المدربين الأجانب ومدربي الناتو الذين يشاركون ليس فقط في تدريب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، بل وأصبحوا قادة هذه الوحدات ويقودونها في الهجوم".

وأضاف أن إمدادات الأسلحة المسجلة في التقارير الرسمية هي مجرد عنصر للغطاء، وتتم هذه الإمدادات منذ وقت بعيد.

وأوضح: "يتم نقل هذه الأسلحة (إلى أوكرانيا) منذ وقت بعيد، وهي تستخدم لقصف أراضي دونباس والمناطق المحررة الأخرى. لذلك نحن بحاجة إلى الانتصار فقط".

المصدر: نوفوستي