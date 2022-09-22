"الاستطلاع والتدريب أهم من توريد الأسلحة": كيف يقاتل الناتو روسيا؟

كتب فيكتور ماتروسوف وإيغور إسماعيلوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول قيمة التدريب الذي تلقاه عناصر القوات المسلحة الأوكرانية في الغرب، ودور الاستطلاع في المعارك.

وجاء في المقال: أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 15 مليار دولار على المساعدات العسكرية لأوكرانيا هذا العام، وفقا لأرقام البنتاغون الرسمية. فأي من الأسلحة التي جرى توفيرها لنظام كييف لعب الدور الأكبر في ساحة المعركة؟

طرح "راديو كومسومولسكايا برافدا" هذا السؤال على رئيس مركز دراسة المشكلات الاجتماعية التطبيقية، الخبير العسكري ألكسندر تشيلين، فقال:

"الأهم من ذلك كله أنهم يتحدثون عن Hymers (أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة)، لكن نطاق الإمدادات واسع للغاية. يجب الاعتراف بأن أوكرانيا تلقت أسلحة دقيقة، الأمر الذي يعقد بشكل كبير الخدمات اللوجستية. ومع ذلك.. هناك نوع آخر من المساعدة يلعب دورا هائلا. فأولا، هناك من الدلائل ما يؤكد أن التخطيط القتالي لعمليات القوات الأوكرانية يقوم به ممثلو الناتو. والاستطلاع في الوقت الحقيقي ذو قيمة كبيرة؛ ثانياً، الأشخاص الذين خضعوا لتدريب خاص في بريطانيا والولايات المتحدة بدأوا في دخول الجبهة. فعلى مدى أربعة أشهر، كانت المجموعة الأولى المكونة من 10 آلاف شخص تستعد، وأما الآن فإن وصولهم إلى ساحة المعركة بدأ يعبّر عن نفسه. أربعة أشهر من التدريب على التكتيكات وإطلاق النار والتخريب تعني شيئا ما".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب