زعيم حزب العمال البريطاني يحث تراس على إصلاح الفوضى الاقتصادية

قال زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر إن توبيخ صندوق النقد الدولي للسياسة الاقتصادية البريطانية كان "شديد الخطورة"، وحث حكومة ليز تراس على إصلاح "الفوضى" الاقتصادية التي سببتها.

ورأى ستارمر أن "التدخل الاستثنائي أظهر فقط الفوضى التي أحدثتها الحكومة في الاقتصاد، لكن اضطراب السوق كان جرحا من صنع الذات نتج عن الميزانية المصغرة لوزير المال كواسي كوارتنج"، مشددا على أنه "يجب على تراس وكوارتنج تحديد كيف سيصلحان المشاكل التي تسببا فيها"، بسبب الميزانية المصغرة.

وأشار إلى أن الرهن العقاري الخاص به شهد ارتفاعا بمدفوعاته "ببضع مئات من الجنيهات الاسترلينية" شهريا، مبينا أن العديد من الناس أصبحوا الآن "قلقين" بشأن قروضهم العقارية.

وأضاف: "لقد فقدوا السيطرة على الاقتصاد، ولماذا؟ لمنح إعفاءات ضريبية للأشخاص في القمة"، مشددا على أن "هذا غير مقبول".

وكان صندوق النقد الدولي قال في بيان صادر يوم الاثنين، إنه "يراقب عن كثب" التطورات في المملكة المتحدة وكان على اتصال بالسلطات، وحث وزير المال على "إعادة تقييم الإجراءات الضريبية".

وأفاد البيان بأنه "بالنظر إلى ضغوط التضخم المرتفعة... لا نوصي بالحزم المالية الكبيرة وغير المستهدفة في هذه المرحلة، حيث أنه من المهم ألا تعمل السياسة المالية في أغراض متعارضة مع السياسة النقدية".

المصدر: "الإندبندنت"