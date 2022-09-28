الخارجية الروسية تعلن عن استعدادها للمشاركة في التحقيق بشأن حادث "السيل الشمالي"

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، عن استعداد روسيا للنظر في طلبات إجراء تحقيق مشترك في أسباب الحادث الذي وقع في خط أنابيب "السيل الشمالي".

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جاء ذلك ردا على سؤال حول مدى تعاون روسيا المحتمل مع الدول الأوروبية في التحقيق بحوادث خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، وما إذا كانت هناك طلبات من جانبها بهذا الشأن. وقد أكد غروشكو أن روسيا مستعدة للمشاركة في أي تحقيق بهذا الشأن، لكنه عاد وأشار إلى أنه لم ترد من الدول الأوروبية أي طلبات بهذا المضمون بعد.

المصدر: نوفوستي