الخارجية الروسية: ننتظر رد فعل الاتحاد الأوروبي على كلمات وزير الخارجية البولندي السابق

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تنتظر رد فعل الاتحاد الأوروبي على تصريحات وزير الخارجية البولندي السابق، رادوسلاف سيكورسكي.

جاء ذلك في تصريح لزاخاروفا لراديو "سبوتنيك" صباح اليوم الأربعاء، في إشارة إلى تصريح سيكورسكي الذي ابتهج بالأضرار التي لحقت بخطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، وكتب تغريدة في صفحته الرسمية على موقع "تويتر" تقول: "شكرا للولايات المتحدة الأمريكية"، دون أن يحدد ما يقصده.

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وتابعت زاخاروفا: "إن ما فعله سيكورسكي يوم أمس، إذا ما ظل دون رد فعل من جانب الاتحاد الأوروبي، والمؤسسات الأوروبية، والبيروقراطية الأوروبية، يحق لنا حينها الحديث لا عن كراهية هؤلاء لنا، بل كراهيتهم لناخبيهم، الذين يفوضونهم لإدارة حياتهم. فلا يمكن أن يظل هذا التصرف دون رد فعل"، وتساءلت زاخاروفا إذا ما كان تصريح سيكورسكي يندرج تحت بند البيان الرسمي حول هجوم إرهابي.

المصدر: نوفوستي