السويد: تسرب الغاز من أنابيب "السيل الشمالي" ربما ناجم عن تفجيرات تخريبية

أعلنت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، أن حادث تسرب الغاز من خطوط الأنابيب الروسية "السيل الشمالي 1" و"السيل الشمالي 2" في مياه السويد والدنمارك، ناجم عن انفجارات قد تكون تخريبية.

وكتبت ليندي على "تويتر" أن "تسرب الغاز من خطوط الأنابيب "السيل الشمالي 1 و2" في المناطق الاقتصادية الخالصة للسويد والدنمارك وقع بنتيجة الانفجارات التي قد تكون ناجمة عن عمل تخريبي".

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وأضافت الوزيرة: "نحن نستمر بجمع المعلومات ولا نستبعد وقوف أي جهة بأي دوافع وراء ذلك".

ويأتي ذلك بعد رصد تسرب للغاز من أنابيب الغاز الروسية "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي 2" في بحر البلطيق. ويقول المراقبون السويديون إنهم رصدوا انفجارات في المنطقة.

المصدر: تاس