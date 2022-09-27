المفوضية الأوروبية تدعو للتحقيق في حادث تسرب الغاز من "السيل الشمالي"

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى التحقيق في حادث تسرب الغاز من خطوط أنابيب "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي 2" للغاز الروسي في مياه السويد والدنمارك.

وكتبت فون دير لاين على "تويتر"، يوم الثلاثاء: "من الأهمية بمكان التحقيق في الحادث، والحصول على وضوح كامل بشأن الحادث وأسبابه".

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وأضافت أن "أي إخلال متعمد بالبنية التحتية للطاقة الأوروبية مرفوض وسيؤدي إلى إجراءات حازمة ردا عليه" وأشارت إلى أنها بحث الوضع مع السلطات الدنماركية.

ويأتي ذلك بعد رصد تسرب للغاز من أنابيب الغاز الروسية "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي 2" في مقطعها بمياه السويد والدنمارك، حيث يقول المراقبون السويديون إنهم رصدوا انفجارات في المنطقة.

المصدر: تاس