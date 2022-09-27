بلينكن: العمل التخريبي المحتمل في "السيل الشمالي" لا يصب في مصلحة أحد

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن هناك معلومات تدل على عمل تخريبي محتمل تعرضت له أنابيب "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي 2" في بحر البلطيق.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهندي سوبرامنيام جاي شانكار في واشنطن، يوم الثلاثاء، إن "التحقيقات جارية في حالات تسرب الغاز، والمعلومات الأولية تدل على أن ذلك قد يكون نتيجة لهجوم أو عمل تخريبي. لكنها معلومات أولية ونحن لم نتأكد منها".

وتابع: "ولكن إذا تم تأكيد ذلك، فهذا لا يصب في مصلحة أحد. وحسبما أفهم، فإن حالات التسرب لن تؤثر بشكل ملحوظ على استقرار منظومة الطاقة الأوروبية".

وأضاف: "والمهم أننا نعمل يوما بعد يوم على حل قضية أمن الطاقة لأوروبا وللعالم بأسره على المدى القصير والطويل على حد سواء".

ويأتي ذلك بعد رصد تسرب للغاز من أنابيب الغاز الروسية "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي 2" في بحر البلطيق. ويقول المراقبون السويديون إنهم رصدوا انفجارات في المنطقة.

المصدر: تاس