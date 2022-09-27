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رئيس وزراء بولندا: روسيا قد تكون وراء تسرب الغاز من "السيل الشمالي"

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رئيس وزراء بولندا: روسيا قد تكون وراء تسرب الغاز من
Legion-Media Newspix
رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي
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رجح رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي وقوف روسيا وراء تسرب الغاز من خطوط أنابيب "السيل الشمالي 1" و"السيل الشمالي 2" في بحر البلطيق.

وقال مورافيتسكي للتلفزيون البولندي، يوم الثلاثاء: "من المحتمل أن ذلك كان عملا تخريبيا. وربما هذه إشارة من جانب روسيا"، مضيفا أن بولندا بانتظار التأكد من صحة هذه الفرضية.

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وتابع: "هذا يثير قلقا شديدا لدينا. وهذا يدل على الوسائل والأساليب التي يستطيع الروس استخدامها لزعزعة استقرار أوروبا لاحقا".

ويأتي ذلك بعد رصد تسرب للغاز من أنابيب الغاز الروسية "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي 2" في مياه السويد والدنمارك ببحر البلطيق.

ويقول المراقبون السويديون إنهم رصدوا انفجارات في المنطقة.

المصدر: تاس

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