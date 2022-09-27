فرنسا تأمل بتنفيذ حكومة ميلوني الجديدة لإصلاحات دراغي

أعرب وزير المالية الفرنسي برونو لومير عن أمله بأن تمضي الحكومة الإيطالية المرتقبة بقيادة زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" جورجا ميلوني، قدما بالإصلاحات التي بدأها سلفها ماريو دراغي.

وقال لومير إنه لا يشعر بالقلق بشأن استقرار منطقة اليورو بعد فوز ميلوني بالانتخابات التشريعية الإيطالية، مؤكدا أن الحكم على روما سيكون بناء على "الحقائق".

وأضاف: "لا نحاكم زعماء دولة صديقة وصلوا لتوهم" إلى سدة السلطة.

ومن المتوقع أن تصبح ميلوني أول رئيسة للوزراء في تاريخ إيطاليا إذا وافق حزبها على تشكيل ائتلاف حاكم مع شريكيه وحصلت على تفويض بتشكيل الحكومة من الرئيس سيرجيو ماتاريلا.

ولن تبدأ مفاوضات تشكيل ائتلاف إلا مع بدء عمل البرلمان الجديد في منتصف أكتوبر المقبل.

ولم يتمكن يسار الوسط الذي يقوده الحزب "الديمقراطي الاجتماعي"، وحركة خمس نجوم، وتحالف الوسط من إيقاف تقدم خصومهم.

المصدر: "آكي" + RT