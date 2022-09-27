صحيفة: تسرب الغاز في خطوط "السيل الشمالي" تخريب تم بواسطة غطاسين أو غواصة  

قالت صحيفة Tagesspiegel، إن سبب انخفاض الضغط في خطوط أنابيب نقل الغاز "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي-2"، قد يكون ناجما عن أعمال تخريبية تم تنفيذها بشكل متعمد.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر لم تكشف هويتها، أنه في كلتا الحالتين، بدأ تحقيق في أسباب الحادث، وتشارك فيه الهيئات الأمنية الفيدرالية الألمانية.

وقال مصدر مطلع للصحيفة: "لا يمكننا تخيل سيناريو، لا يتضمن عملا تخريبيا مقصودا. كل الأمور تشير إلى أنه لا مكان للصدفة هنا".

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وشدد المصدر، على أن هذا العمل التخريبي المحتمل، ليس بالبسيط ويحتاج تنفيذه لعملية تحضير دقيقة باستخدام قوات خاصة على سبيل المثال غطاسين أو غواصة.

المصدر: تاس