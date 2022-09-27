الهيئة البحرية الدنماركية تفيد بتسرب الغاز شمال شرق بورنهولم

قالت الهيئة البحرية الدنماركية، في تحذير ملاحي أمس إنه تم تسجيل تسرب للغاز في المنطقة الاقتصادية للدنمارك شمال شرق جزيرة بورنهولم، حيث يمر مسار خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".

ووفقا للتحذير، ظهر خطر على حركة السفن، بسبب تسرب الغاز الطبيعي في المنطقة. وفي هذا الصدد، تم تحديد مناطق محظورة للملاحة بطول خمسة أميال بحرية حول النقاط التي تم فيها تسجيل التسريبات.

وفي يوم أمس، أعلنت شركة Nord Stream عن انخفاض الضغط في كلا خطي "السيل الشمالي"، ويجري التحقيق في الأسباب.

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في وقت سابق، أصبح معروفا عن انخفاض الضغط في خط أنابيب الغاز الآخر – "السيل الشمالي- 2".

وقال مصدر في شركة Nord Stream 2 AG لمراسل "تاس"، إنه في ليلة الاثنين حدث انخفاض حاد في الضغط في خط أنابيب الغاز. ووقع الحادث في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك جنوب شرق جزيرة بورنهولم. وبعد ذلك أفادت الهيئة البحرية الدنماركية، بوجود تسرب للغاز بالقرب من جزيرة بورنهولم.

المصدر: تاس