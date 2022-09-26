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قصر بكنغهام يكشف عن الرمز الملكي الجديد (صور)

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قصر بكنغهام يكشف عن الرمز الملكي الجديد (صور)
Gettyimages.ru
ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية والملك تشارلز الثالث
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كشف قصر بكنغهام عن الرمز الملكي الجديد لعاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث، والذي سيظهر على المباني الحكومية ووثائق الدولة وبعض صناديق البريد.

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن الرمز الجديد الذي اختاره الملك يتكون من حرفي "سي" و "آر" اللذين يمثلان اسمي تشارلز وريكس وتعني ملك باللاتينية بالإضافة إلى الرقم "III" للإشارة إلى تشارلز الثالث، مع صورة للتاج الملكي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن النسخة الاسكتلندية تحتوي على التاج الاسكتلندي.

والمونوغرام أو الرمز هو ملكية شخصية لتشارلز وقد تم اختياره من قبل الملك من بين سلسلة من التصاميم التي أعدتها كلية الأسلحة. 

وسيحل الرمز الملكي الجديد محل رمز الملكة الراحلة إليزابيث، "إي2آر"، التي توفيت هذا الشهر بعد جلوسها على العرش 70 عاما.

وقال قصر بكنغهام في بيان "على كل منظمة مراعاة استبدال الرمز الملكي، وستكون العملية تدريجية"، إلا أن الصحيفة البريطانية قالت إنه في بعض الحالات لا يزال من الممكن رؤية أعمدة الملوك السابقين على المباني العامة وخاصة صناديق البريد.

المصدر: صحيفة "غارديان" البريطانية

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