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شاهد.. أول صورة لضريح ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية

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شاهد.. أول صورة لضريح ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية
Gettyimages.ru
ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية
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كشفت سيدة تعمل في كنيسة جورج السادس أنها كانت بين عدد قليل ممن تمكنوا من رؤية ضريح ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، والتي ووريت الثرى الاثنين الماضي.

وقالت في مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنها تمكنت من رؤية اللوح الأسود الذي نقش عليه اسمها إلى جانب اسم والدها جورج السادس وإليزابيث الملكة الأم وزوجها الراحل الأمير فيليب الذي توفي العام الماضي.

وأضافت أن أحاسيس حزينة انتابتها عندما رأت اسم الملكة وزوجها الراحل فيليب، على الرخام لأول مرة.

وتابعت قائلة: "كان مؤثرا جدا أن ترى أسماءهما هكذا.. أشعر بأنني محظوظة للغاية لأنني كنت من بين الأوائل الذين تمكنوا من رؤية هذا".

وبالترتيب، يمكن قراءة اسم الملك جورج السادس 1895-1952، قبل أن يضاف لاحقا اسم إليزابيث 1900-2002، وإليزابيث الثانية 1926-2022، ثم فيليب 1921-2021.

وفي وسط الرخامة هناك نجمة غارتر معدنية، وشارة وسام الرباط، أقدم وأرقى رتبة في الفروسية في البلاد.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

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