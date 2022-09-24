شاهد.. أول صورة لضريح ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية

كشفت سيدة تعمل في كنيسة جورج السادس أنها كانت بين عدد قليل ممن تمكنوا من رؤية ضريح ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، والتي ووريت الثرى الاثنين الماضي.

وقالت في مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنها تمكنت من رؤية اللوح الأسود الذي نقش عليه اسمها إلى جانب اسم والدها جورج السادس وإليزابيث الملكة الأم وزوجها الراحل الأمير فيليب الذي توفي العام الماضي.

وأضافت أن أحاسيس حزينة انتابتها عندما رأت اسم الملكة وزوجها الراحل فيليب، على الرخام لأول مرة.

وتابعت قائلة: "كان مؤثرا جدا أن ترى أسماءهما هكذا.. أشعر بأنني محظوظة للغاية لأنني كنت من بين الأوائل الذين تمكنوا من رؤية هذا".

Just been released, the first image of the ledger stone in the King George VI Memorial Chapel. Queen Elizabeth II's name inscribed next to her Philip, Mother and Father pic.twitter.com/SpsGDeLLSZ — Royal Family UK Fan 🇬🇧 (@Royal_FamilyUK) September 24, 2022

وبالترتيب، يمكن قراءة اسم الملك جورج السادس 1895-1952، قبل أن يضاف لاحقا اسم إليزابيث 1900-2002، وإليزابيث الثانية 1926-2022، ثم فيليب 1921-2021.

وفي وسط الرخامة هناك نجمة غارتر معدنية، وشارة وسام الرباط، أقدم وأرقى رتبة في الفروسية في البلاد.

A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.



The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27 — The Royal Family (@RoyalFamily) September 24, 2022

1/2 Since 1969, the King George VI Memorial Chapel, had changed twice, in 'Belgian' marble ledger stone, in 2002 and 2022. Now for the third time in Belgian ledger stone with the the four inscriptions of two Monarch’s, Father & Daughter, Wife Consort, & Prince Consort. pic.twitter.com/ywZWRSJCEq — Noel Derek Hillier (@hillier_noel) September 24, 2022

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية