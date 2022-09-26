ريابكوف: هناك 15 دولة أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى "بريكس"

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن هناك 15 دولة مهتمة بالانضمام إلى "بريكس".

وتابع نائب الوزير خلال برنامج "بولشايا إيغرا" (اللعبة الكبيرة) الذي أذيع على شاشة القناة الأولى الروسية: "لقد لاحظت بنفسي ذلك الاهتمام الإيجابي الذي نما في الأشهر الأخيرة من جانب العديد من الدول ذات النفوذ والسلطة في أنشطة مجموعة (بريكس). ولا أخفي أن 15 دولة أعربت بشكل أو بآخر عن اهتمامها ورغبتها في الانضمام إلى هذه المجموعة".

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وأشار ريابكوف إلى أن ذلك ليس مجرد انعكاس لسلطة دول "بريكس" كمنصة دولية، بل هو انعكاس لفهم هذه البلدان أن "بريكس" تقدم "بديلا حقيقيا للعالم أحادي القطب، وهي نموذج حقيقي عملي للتعاون. حيث لا يوجد قادة وأتباع، ولا توجد محاولات لإملاء حلول معينة".

وقال ريابكوف: "إنني لا أسميها منظمة متعمدا، لأن هذه الرابطة للدول، خالية من البيروقراطية العابرة للأمم، وتلك إحدى نقاط القوة في (بريكس). أود القول هنا إن (بريكس) صغيرة نسبيا، وليس لدينا داخل المجموعة إجراء معين متفق عليه ومعتمد للمستجدين من الأعضاء، لكن القادة أصدروا تعليماتهم، في يونيو الماضي، للموظفين المسؤولين بمعالجة هذه المسألة بكفاءة، وقد بدأنا العمل، ونحتاج إلى النظر في المعايير التي يمكن من خلالها دعوة الأعضاء الجدد، حيث نحتاج إلى النظر كذلك في منهجية مناسبة لهذه القضية بشكل عام".

وبريكس هي تجمع للدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، ويتكون الاسم من مختصر الحروف الأولى باللاتينية المكونة لأسماء الدول المشاركة وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وقد عقدت القمة الأولى بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة في يكاتيرينبورغ بروسيا في يونيو 2009.

المصدر: نوفوستي