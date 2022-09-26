ريابكوف: الولايات المتحدة الأمريكية ترتكب خطأ كبيرا بدعمها أوكرانيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن موسكو قد حذرت واشنطن مرارا وتكرارا من أن دعمها لكييف يجعلها تقترب من حدود خطيرة.

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وتابع نائب الوزير الروسي، خلال حوار له في برنامج "بولشايا إيغرا" (اللعبة الكبيرة): "لقد أرسلنا إشارات تحذيرية إلى زملائنا الأمريكيين بأن حشدهم غير المقيد والمتواصل لجميع أشكال الدعم لكييف، بما في ذلك من خلال حلفائهم، يقربنا جميعا من نقطة خطيرة"، مشيرا إلى أن "عدوانية الولايات المتحدة آخذة في الازدياد، وعلينا أن نرسل باستمرار إشارات إلى واشنطن للتحذير من أي خطوات متهورة، وهي إشارات تؤكد على التزامنا نحن بمنتهى الدقة بخطوطنا".

المصدر: نوفوستي