 
مباشر

لوغانسك تأمل بأن يحميها الانضمام إلى روسيا من الأسلحة الغربية

أخبار العالم

لوغانسك تأمل بأن يحميها الانضمام إلى روسيا من الأسلحة الغربية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tv9v

أعرب وزير خارجية جمهورية لوغانسك فلاديسلاف دينيغو، عن أمله في أن يتوقف قصف الجيش الأوكراني لأراضي هذه الجمهورية الشعبية بعد انضمامها إلى روسيا الاتحادية نتيجة للاستفتاء.

وأشار الوزير، إلى أن الغرب يمنع القوات الأوكرانية، من قصف الأراضي الروسية بالأسلحة التي يوردها إلى أوكرانيا.

وقال: "هم (العسكريون الأوكرانيون) يستخدمون جميع الأسلحة الغربية لقصف أراضينا. ويتشكل انطباع بأنهم يحاولون استخدام كل الذخيرة التي جمعوها بأسرع وقت ممكن. هم يدركون أنه منذ لحظة إجراء الاستفتاءات، سنصبح جزءا من الأراضي الروسية، وأن الحظر الذي فرضه الغرب على استخدام أسلحته ضد الأراضي الروسية سيبدأ في العمل ليشملنا أيضا".

إقرأ المزيد
مجموعة مراقبين دوليين أخرى تبدأ العمل في لوغانسك
مجموعة مراقبين دوليين أخرى تبدأ العمل في لوغانسك

ويشار إلى أن الاستفتاء حول الانضمام إلى روسيا، بدأ صباح يوم 23 سبتمبر في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون. تم تخصيص خمسة أيام للتصويت، أي حتى 27 سبتمبر.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا