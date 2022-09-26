لوغانسك تأمل بأن يحميها الانضمام إلى روسيا من الأسلحة الغربية

أعرب وزير خارجية جمهورية لوغانسك فلاديسلاف دينيغو، عن أمله في أن يتوقف قصف الجيش الأوكراني لأراضي هذه الجمهورية الشعبية بعد انضمامها إلى روسيا الاتحادية نتيجة للاستفتاء.

وأشار الوزير، إلى أن الغرب يمنع القوات الأوكرانية، من قصف الأراضي الروسية بالأسلحة التي يوردها إلى أوكرانيا.

وقال: "هم (العسكريون الأوكرانيون) يستخدمون جميع الأسلحة الغربية لقصف أراضينا. ويتشكل انطباع بأنهم يحاولون استخدام كل الذخيرة التي جمعوها بأسرع وقت ممكن. هم يدركون أنه منذ لحظة إجراء الاستفتاءات، سنصبح جزءا من الأراضي الروسية، وأن الحظر الذي فرضه الغرب على استخدام أسلحته ضد الأراضي الروسية سيبدأ في العمل ليشملنا أيضا".

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ويشار إلى أن الاستفتاء حول الانضمام إلى روسيا، بدأ صباح يوم 23 سبتمبر في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون. تم تخصيص خمسة أيام للتصويت، أي حتى 27 سبتمبر.

المصدر: نوفوستي