موسكو: استفتاءات أوكرانيا تجرى بالتقيد التام بالتشريعات الانتخابية

أكد نائب رئيس لجنة مجلس "الدوما" الروسي للسياسة الإقليمية سيرغى موروزوف أن استفتاءات الانضمام إلى روسيا جنوب وشرق أوكرانيا، تجرى بالتقيد التام بالتشريعات والأعراف الانتخابية.

وقام مرورزوف بعرض مجموعة من الصور للناخبين في مراكز الاقتراع بجمهورية دونيتسك، مشيرا إلى أن الناخبين يصوتون بحماس، بدليل أن المسنين يحضرون إلى مراكز الاقتراع رغم المطر وظروف الطقس القاسية.

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وتواصل جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون جنوبها، الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، في حملة انطلقت في الـ23 من سبتمبر الجاري وستستمر حتى الـ27 منه.

مجلسا الاتحاد، والدوما الروسيان، أعربا عن تأييدهما المطلق لقبول نتائج الاستفتاء في المناطق المذكورة.

وأكد الكرملين في وقت لاحق، أن أي محاولة لتعطيل الاستفتاء، أو الاعتداء على المناطق المحررة الراغبة في الانضمام إلى روسيا، ستعتبر اعتداء على روسيا، بما قد يترتب على ذلك من عواقب.

المصدر: نوفوستي