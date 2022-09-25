عبد اللهيان: تضامن واشنطن مع مثيري الشغب يتعارض مع الإشارات الودية الأمريكية

اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن تضامن الولايات المتحدة مع مثيري الشغب في إيران، يتعارض مع الرسائل المتتالية الواردة من واشنطن حول ضرورة إحياء الاتفاق النووي.

جاء ذلك خلال المباحثات التي جرت على هامش اجتماع مجموعة الـ 77 بمقر الامم المتحدة في نيويورك، بين وزير الخارجية الايراني "امير عبداللهيان" ونظيره العراقي "فؤاد حسين".

وفيما أكد على احقية الاحتجاجات الشعبية، انتقد وزير الخارجية بشدة، مواقف امريكا التدخلية في شؤون ايران والمنطقة بما في ذلك سلوكها الاستفزازي الاخير والمتمثل في التضامن مع مثيري الشغب والتيارات التي تستغل المشاعر النقية للشعب الايراني في سياق مخطط استهداف أمن البلاد.

وعلى صعيد آخر، تباحث الوزيران الإيراني والعراقي حول، العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية بما في ذلك تطورات اليمن واوكرانيا وآخر مستجدات الحوار بين طهران والرياض في بغداد، بالإضافة لموضوع رفع الحظر.

وفيما يخص المباحثات بين ايران والسعودية، فقد صرح حسين بان العراق مستعد لمواصلة جهوده في هذا السياق واستضافة جولة جديدة للحوار بين البلدين.

المصدر: ارنا