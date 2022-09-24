كيربي: لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية

جدد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي التأكيد، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

وصرح كيربي في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" بأن واشنطن ما زالت ترى أن الدبلوماسية والمفاوضات أفضل طريقة لتحقيق الهدف والتوصل إلى اتفاق مع طهران.

إقرأ المزيد

وأضاف: "قبل بضعة أسابيع فقط اعتقدنا أننا اقتربنا قليلا من العودة إلى الصفقة".

وكان الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أكد أن موقف بلاده بشأن القضية النووية منطقي ويمكن الدفاع عنه، مشيرا إلى ضرورة إيجاد طرق مبتكرة لمنع إجراءات الحظر الأمريكية الأحادية والظالمة.

ولفت رئيسي إلى أنهم مستعدون للتوصل إلى اتفاق عادل، مؤكدا أنه وبالنظر إلى التاريخ السلبي لأمريكا فمن الضروري الحصول على ضمانات لمنع تكرار تلك التجربة المريرة.

وأكد الرئيس الإيراني احترام "الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق في المفاوضات النووية"، معتبرا أن "الاتصالات والحوارات الإقليمية الإيرانية تتقدم".

المصدر: وكالات