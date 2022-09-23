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غوتيريش يبحث الاتفاق النووي مع رئيسي

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غوتيريش يبحث الاتفاق النووي مع رئيسي
RT @UN_Spokesperson
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
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أعلن في الأمم المتحدة أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة، وبحث معه الاتفاق النووي.

وشدد غوتيريش على أهمية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) ودعا إلى مزيد من المرونة من أجل إحياء الاتفاق.

وأفادت الخدمة الصحفية للأمم المتحدة بأن الأمين العام والرئيس الإيراني ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك اليمن وأفغانستان.

ودعا غوتيريش إيران إلى مواصلة إشراك جيرانها في الحوار للحد من التوتر وتعزيز الأمن الإقليمي.

كما أعرب عن قلقه لأوضاع حقوق الإنسان في إيران.

المصدر: وكالات

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