إيران تزيح الستار عن طائرة "بهروز" المسيّرة (صورة)

أزيح الستار اليوم السبت في إيران عن الطائرة المسيرة التدريبية الجديدة "بهروز".

وتعتبر الطائرة المسيرة "بهروز" طائرة تدريبية يمكن تطويرها لتصبح طائرة قتالية متعددة المهام.

ويمكن الاستفادة من هذه الطائرة المسيرة في مهام تجسسية قصيرة المدى ومتوسطة المدى، بالإضافة إلى استخدامها لاستهداف أهداف بطيئة الحركة، ومراقبة الحدود، والبحث والامداد، ومراقبة الغابات، وتقييم أضرار الكوارث الطبيعية.

ويبلغ طول هذه الطائرة المسيرة 2/30 مترا وعرض الأجنحة 4/50 مترا وارتفاعها 1/2 مترا، وهي قادرة على التحليق حتى ارتفاع 12 ألف قدم وبسرعة 210 كيلومتر في الساعة.

ويبلغ مدى هذه الطائرة 200 كيلومتر وبمدة تحليق متواصل يبلغ 6 ساعات.

ويبلغ وزن المسيرة 65 كيلومترا وهي قادرة على حمل 22 كيلوغراما من الاسلحة.

وقد أزيح الستار لأول مرة عن هذه الطائرة يوم السبت في اليوم الأول من افتتاح معرض الاقتدار الجوي للقوات الجوية للجيش الإيراني في غرب طهران.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية