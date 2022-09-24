أنصار حزب "شور" نظموا في مولدوفا فلاش موب

نظم أنصار حزب" شور" المعارض في مولدوفا اليوم السبت حشدا مفاجئا (فلاش موب) للضغط على الرئيسة مايا ساندو و"لفظها" إلى خارج البلاد، لذلك قاموا بعصر العصير من حصاد هذا العام.

ويشار إلى أن العاصمة كيشيناو، تشهد لليوم السابع على التوالي احتجاجات المعارضة. وطالب المتظاهرون باستقالة قيادة مولدوفا وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عامة مبكرة.

في 18 سبتمبر، أقامت المعارضة تجمعا على شكل خيمة تحت اسم "بلدة التغيرات"، ولا يزال فيه حتى الآن أكثر من مائة متظاهر. يجلب المواطنون للمعتصمين الطعام الساخن والملابس الدافئة والماء. وفي يوم السبت، ظهرت لدى المتظاهرين فعالية جديدة - جلبوا العنب وأدوات لعصره.

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وقال أحد المشاركين: "نقوم في فعاليتنا الرمزية اليوم بعصر العنب تماما كما تقوم ساندو بعصر قوت الشعب وبعصر دماء المواطنين. ندعو كل من يرغب بالمشاركة في هذه العملية، الحضور والمساهمة من أجل إخراج الرئيسة من البلاد".

وأشار إلى أنه يجب على ساندو أن تدرك أن الناس بحاجة إلى الدعم وإلا سيتخلص الشعب منها.

وتثير استياء المتظاهرين الزيادة غير المسبوقة في أسعار الغاز وموارد الطاقة الأخرى والغذاء، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض مستويات المعيشة، وهم يتهمون السلطات في عدم القدرة على التعامل مع الأزمة، المترافقة بتضخم قياسي لا مثيل له خلال السنوات العشرين الأخيرة (الذي بلغ في منتصف الصيف 33.5٪ على أساس سنوي).

المصدر: وكالات