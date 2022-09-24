مراقبو استفتاءات دونباس الدوليون: الاقتراع سيتم حتما

قال عضو مجلس الدوما فيكتور بينسكي، إن المراقبين الدوليين الموجودين لمراقبة الاستفتاء في دونباس على ثقة من أن عملية التصويت ستتم، وشاهدوا بعيونهم دقة التنظيم وشرعية العملية.

ووفقا لهذا البرلماني الروسي، الذي يعمل ضمن مجموعة المراقبين الدوليين، هناك 10 مراقبين من إيطاليا يراقبون عملية التصويت في منطقة أمفروسيفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف: "عندما توجهوا إلى هنا، زعمت جميع وسائل الإعلام بأنه يتم إرغام المواطنين على التصويت تحت تهديد السلاح. لكن هؤلاء المراقبين الدوليين، شاهدوا عكس ذلك: كل الأمور تجري بتنظيم دقيق وهناك شفافية، ويدلي الناس بأصواتهم بهدوء وطواعية. لذلك هم واثقون من أن الاستفتاء سيتم".

ويشار إلى أن عملية التصويت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، بدأت يوم أمس الجمعة في الاستفتاء على انضمام هذه المناطق إلى روسيا.

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وفي مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، طرح السؤال في ورقة الاستفتاء على الشكل التالي: "هل تؤيد الانفصال عن أوكرانيا وتحويل المقاطعة إلى دولة مستقلة والانضمام إلى روسيا؟" .

أما دونيتسك ولوغانسك، فتمت صياغة السؤال كالآتي: "هل تؤيد الانضمام إلى روسيا كأحد مكونات الاتحاد (الروسي)؟".

المصدر: نوفوستي