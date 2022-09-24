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تحييد مجموعة مخربين على سيارات دفع رباعي بمقاطعة زابوروجيه

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تحييد مجموعة مخربين على سيارات دفع رباعي بمقاطعة زابوروجيه
Sputnik
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قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، إنه تم أمس الجمعة اكتشاف مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، حاولت اختراق خط التماس مع القوات المعادية، وتم تحييدها.

وأضاف: "بالأمس كانت هناك محاولة اختراق من جانب مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية. واخترق عناصر المجموعة خط التماس في منطقة بولوغي على متن مركبتي دفع رباعي، وتوجهوا نحو روزوفكا، لكن تم العثور عليهم  وتحييدهم".

ويشار إلى أنه انطلقت صباح أمس الجمعة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوروجيه، عملية التصويت في الاستفتاء على انضمامها إلى روسيا.

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وفي منطقتي زابوروجيه وخيرسون، طرح السؤال في ورقة الاستفتاء على الشكل التالي: "هل تؤيد الانفصال عن أوكرانيا وتحويل المقاطعة إلى دولة مستقلة والانضمام إلى روسيا؟ " .

 أما دونيتسك ولوغانسك، فتمت صياغة السؤال كالآتي: "هل تؤيد الانضمام إلى روسيا كأحد مكونات الاتحاد (الروسي)؟" .

المصدر: نوفوستي

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