ارتفاع عدد ضحايا الزورق اللبناني الغارق قبالة الساحل السوري إلى 86 قتيلا

أفادت السلطات السورية بارتفاع عدد ضحايا الزورق اللبناني الغارق قبالة ساحل محافظة طرطوس إلى 86 قتيلا.



وفي تصريحات للوكالة السورية للأنباء "سانا"، أعلن مدير عام الموانئ البحرية سامر قبرصلي عن "ارتفاع عدد ضحايا الزورق اللبناني الغارق قبالة ساحل محافظة طرطوس إلى 86 شخصا".

هذا وأوضح مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل، إسكندر عمار، قائلا: "إجراءات تسليم الجثث لذوي الضحايا مستمرة أصولا بعد تعرف الأهالي عليها".

يذكر أن السلطات السورية أعلنت الخميس الماضي عن غرق زورق لبناني كان يقل عددا من المهاجرين من جنسيات مختلفة، وخاصة من السوريين، واللبنانيين، قبالة طرطوس.

المصدر: "سانا"