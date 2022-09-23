سوريا.. القوات الروسية شاركت بإنقاذ الناجين في حادث زورق المهاجرين

أعلن وزير الصحة السوري حسن الغباش أن القوات الروسية، دعمت البحرية السورية في إنقاذ الناجين من حادث غرق زورق المهاجرين قبالة طرطوس، وأن أهالي المنطقة والصيادين، رفدوا هذه الجهود.

وخلال زيارة له إلى مشفى الباسل في طرطوس حيث يتلقى الناجون الرعاية الطبية، أكد الغباش أن العمل جار "بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وبأعلى مستوى في البحث عن المفقودين وانتشال الضحايا من البحر".

واستعرض الوزير السوري تطورات الحادثة منذ أن تلقت منظومة الإسعاف والطوارئ بلاغا من ميناء جزيرة أرواد بأن عددا من الأشخاص موجودين في عرض البحر، وذلك في تمام الساعة الرابعة و20 دقيقة من بعد ظهر أمس الخميس.

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وأضاف الغباش أن عمليات إنقاذ الناجين بدأت على الفور "بجهود مكثفة من القوات البحرية السورية والروسية الصديقة وبالتعاون مع مديرية موانئ طرطوس وأهالي جزيرة أرواد.

ونقلت حسابات وزارة الصحة في مواقع التواصل الاجتماعي عن الغباش: "تمت الاستجابة واستنفار الكوادر الصحية في محافظة طرطوس لا سيما في منظومة الإسعاف والطوارئ"، وأن الاستجابة "بدأت بـ ٤ سيارات إسعاف ثم وصل عددها إلى ٢٠ سيارة من منظومة الإسعاف و٤ سيارات من الهلال الأحمر".

وأشار الوزير السوري إلى أن المصابين الذين نُقلوا إلى المشفى يتلقون جميع الخدمات الطبية، وذلك بعد أن تلقوا الخدمات المنقذة للحياة في المكان، وأثناء النقل إلى المشفى.

المصدر: RT