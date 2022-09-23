سوريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا زورق المهاجرين إلى 77 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا غرق زورق المهاجرين قبالة طرطوس السورية إلى 77 شخصا، فيما استؤنفت عمليات البحث عن مفقودين بعد تعليقها إثر ارتفاع الموج.

وأضاف وزير الصحة حسن الغباش أن الكوادر الصحية في محافظة طرطوس في حالة استنفار مستمر وجاهزية تامة، منذ بعد ظهر أمس لا سيما في منظومة الإسعاف والطوارئ والهيئة العامة لمشفى الباسل في المدينة.

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مدير صحة طرطوس أحمد عمار، قال إن "بعض أهالي الضحايا جاؤوا من لبنان بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني للتعرف على ذويهم، وليصار إلى تسليمهم الجثث أصولا"، حسبما ذكرت صفحة المحافظة في "فيسبوك".

يذكر أن السلطات السورية أعلنت أمس غرق زورق لبناني كان يقل عددا من المهاجرين من جنسيات مختلفة، وخاصة من السوريين، واللبنانيين.

المصدر: "سانا" + RT