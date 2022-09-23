 
مباشر

سوريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا زورق المهاجرين إلى 77 شخصا

أخبار العالم العربي

سوريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا زورق المهاجرين إلى 77 شخصا
فيسبوك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tuud

ارتفعت حصيلة ضحايا غرق زورق المهاجرين قبالة طرطوس السورية إلى 77 شخصا، فيما استؤنفت عمليات البحث عن مفقودين بعد تعليقها إثر ارتفاع الموج.

وأضاف وزير الصحة حسن الغباش أن الكوادر الصحية في محافظة طرطوس في حالة استنفار مستمر وجاهزية تامة، منذ بعد ظهر أمس لا سيما في منظومة الإسعاف والطوارئ والهيئة العامة لمشفى الباسل في المدينة.

إقرأ المزيد
سوريا.. ارتفاع حاد في حصيلة ضحايا زورق المهاجرين
سوريا.. ارتفاع حاد في حصيلة ضحايا زورق المهاجرين

مدير صحة طرطوس أحمد عمار، قال إن "بعض أهالي الضحايا جاؤوا  من لبنان بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني للتعرف على ذويهم، وليصار إلى تسليمهم الجثث أصولا"، حسبما ذكرت صفحة المحافظة في "فيسبوك".

يذكر أن السلطات السورية أعلنت أمس غرق زورق لبناني كان يقل عددا من المهاجرين من جنسيات مختلفة، وخاصة من السوريين، واللبنانيين.

المصدر: "سانا" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا