سوريا.. ارتفاع حاد في حصيلة ضحايا زورق المهاجرين

ارتفع عدد ضحايا زورق المهاجرين الذي أبحر من مدينة طرابلس اللبنانية، وغرق قبالة شاطئ طرطوس في سوريا إلى 62 قتيلا، من جنسيات سورية و​لبنانية وفلسطينية.

وبعد استكمال عمليات البحث التي علقت مساء أمس الخميس بسبب ارتفاع الأمواج، تم إنقاذ 15 شخصا كحصيلة غير نهائية مع استمرار عمليات البحث.

وأفاد مراسل RT في لبنان بأنه يتم توجيه دعوة لأهالي المفقودين اللبنانيين للتوجه إلى مستشفى الباسل في طرطوس للتعرف على الجثث.

وفي السياق، كشف وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ​علي حمية​، أن "عدد ​ضحايا​ مركب ​المهاجرين​ الذي غرق قبالة طرطوس وصل حتى اللحظة الى 61 ضحية، وعدد الناجين وصل الى 19 شخصا والعدد الأكبر منهم سوريون"، مبينا أن "العمل قائم مع الجانب السوري، من أجل التعرف على الجثث بشكل مباشر مع ذويهم".

وقال: "بحسبما وصلني من معلومات من وزير النقل السوري فإنه كان على متن الزورق 120 شخصا"، مشيرا إلى أن "الزورق خشبي وصغير جدا، وكان وصل إلى لبنان منذ شهرين".

وكشف أن "أغلبية الضحايا في حادثة غرق مركب المهاجرين قبالة طرطوس ليس لديهم أوراق ثبوتية".

المصدر: "النشرة" + RT