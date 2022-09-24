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صربيا.. سنقف ضد أي محاولات لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن

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صربيا.. سنقف ضد أي محاولات لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن
Gettyimages.ru
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
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أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أنه إذا حاول الغرب استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي، فإن بلاده ستقف ضد أي نوع من هذه المحاولات.

وقال فوتشيتش: "متأكد من أن الغرب سيحاول استبعاد روسيا من مجلس الأمن.. لن تصوت صربيا لشيء من هذا القبيل وتقييد حق النقض أو إقصاء روسيا الاتحادية عن مجلس الأمن. ليس لدينا معضلة في هذا".

وقال للصحفيين في وقت سابق إنه تحدث لفترة طويلة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وشكره على احترام وحدة أراضي صربيا، وبحث معه ملف الطاقة.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، أن محاولات الدول الغربية سحب صلاحيات روسيا وطرد ممثليها من الأمم المتحدة، عقيمة ولن تجدي أصحابها نفعا.

المصدر: "سبوتنيك"

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