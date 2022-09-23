البيت الأبيض: لا نسعى للنزاع مع روسيا

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تسعى للنزاع مع روسيا، وأنها تفضّل تجنب الدخول في أي مواجهة مباشرة معها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: "نحن لا نسعى للنزاع مع روسيا. بالطبع، نعير اهتماما كبيرا للتعامل مع التصعيد في هذا النزاع".

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وأشارت إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها تقدم مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية بمليارات الدولارات لأوكرانيا، وتطبق عقوبات ضد روسيا لإضعاف قدراتها على القتال، حسب اعتقادها.

وأكدت أن واشنطن تعتبر روسيا "المسؤولة الوحيدة عن النزاع"، وأن بإمكان موسكو وقفه في أي لحظة.

المصدر: نوفوستي