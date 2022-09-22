لافروف: إمداد الغرب كييف بالسلاح يعني ضلوعه المباشر في النزاع

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الدول الغربية التي تزود كييف بالأسلحة، أصبحت طرفا ضالعا بشكل مباشر بالنزاع في أوكرانيا.

وقال لافروف: "الموقف الساخر بشكل خاص هو موقف الدول التي تزود كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية وتواصل تدريب قواتها، حيث لا يخفون ذلك ويعلنون أن هدفهم إطالة أمد الأزمة قدر الإمكان على الرغم من الخسائر والدمار، سعيا لتفتيت روسيا وإضعافها".

وشدد على أن "هذا يعني تدخلا مباشرا للدول الغربية في النزاع، ويجعل هذه الدول طرفا ضالعا فيه".

المصدر: نوفوستي